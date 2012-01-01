Венгер: «Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер анонсировал скорое возвращение в футбол.

«Вы снова увидите меня в футболе. В качестве тренера… Я не знаю. Я думал, что вернусь к тренерской работе быстро, но мне понравилось соблюдать дистанция. Сейчас у меня есть возможность выбирать.

Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь, но пока не могу рассказать, в каком качестве», – заявил Венгер.