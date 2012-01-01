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    Венгер: «Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь»

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер анонсировал скорое возвращение в футбол.

    «Вы снова увидите меня в футболе. В качестве тренера… Я не знаю. Я думал, что вернусь к тренерской работе быстро, но мне понравилось соблюдать дистанция. Сейчас у меня есть возможность выбирать.

    Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь, но пока не могу рассказать, в каком качестве», – заявил Венгер.

    • 69-летний специалист последний сезон был без работы после того, как покинул «Арсенал» в мае 2018-го.
    • Венгер тренировал клуб из Лондона 22 года.

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2696

      ivan-football-fan 26 минут назад

      ...неужели в "Витесс"!!!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +812

      Dizayner 31 минуту назад

      го в Юве арсен, авось получится)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5242

      mihail200606 31 минуту назад

      Может не надо..

      0
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