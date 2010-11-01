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    Пентек может установить рекорд Серии А по числу голов за два клуба в одном сезоне

    «Милан» в субботу сыграет против СПАЛа в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии.

    Нападающий миланцев Кшиштоф Пентек забил в этом сезоне девять голов за команду в Серии А. За «Дженоа», из которой поляк перешел в «Милан» в начале года, он отличился 13 раз.

    Если Пентек забьет в ворота СПАЛа, он станет первым игроком в истории Серии А, которому удалось забить за два разных клуба в течение одного сезона 10 или более мячей.

    В сезоне-2010/11 к подобному рекорду был близок Алессандро Матри, забивший 11 голов за «Кальяри» и девять – в составе «Ювентуса».

    Источник: Calciomercato

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