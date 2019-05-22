The Sun: «Челси» и «Арсенал» не могут продать все выделенные им билеты на финал ЛЕ. Клубы вернут половину УЕФА

«Арсенал» и «Челси» не могут продать все выделенные им билеты на финал Лиги Европы, сообщает The Sun.

Игра пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе, его вместимость – более 68 000 зрителей. Каждый из клубов получил по 6000 тысяч билетов. «Арсенал» продал 3500, «Челси» – менее 2000. Ожидается, что оставшиеся билеты клубы вернут УЕФА.

Причины, из-за которых английские клубы не могут продать все выделенные им билеты:

Высокая стоимость авиаперелетов из Англии в Азербайджан и высокая стоимость проживания в Баку. Сообщается, что цены выросли сразу после того, как стали известны оба финалиста ЛЕ.

Позднее время начала матча (23:00 по местному времени).

Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него