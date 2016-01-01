Fanatik: «Эвертон» хочет отдать Влашича в аренду в «Галатасарай»

Да и не нужен он ЦСКА, сначала да выстрелил и как закончилась компания в ЛЧ, то сразу было заметно, как он от матча к матчу сдает, а так с картошкой и вовсе сгниет
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Галатасарай», сообщает Fanatik со ссылкой на Takvim.
Хорват выступает в московском клубе в аренде. Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону».
Ливерпульцы довольны тем, как прогрессирует в Стамбуле его ровесник нападающий Генри Оньекуру, и поэтому также хотят отдать Влашича в «Галатасарай» в аренду на год.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Эвертоном» о выкупе хавбека за 16 миллионов евро.
- В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
- На счету Оньекуру 16 мячей и шесть передач в 43-х встречах.
- По информации СМИ, на Влашича претендует другой турецкий клуб – «Бешикташ».