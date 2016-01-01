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    Fanatik: «Эвертон» хочет отдать Влашича в аренду в «Галатасарай»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Галатасарай», сообщает Fanatik со ссылкой на Takvim.

    Хорват выступает в московском клубе в аренде. Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону».

    Ливерпульцы довольны тем, как прогрессирует в Стамбуле его ровесник нападающий Генри Оньекуру, и поэтому также хотят отдать Влашича в «Галатасарай» в аренду на год.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Эвертоном» о выкупе хавбека за 16 миллионов евро.
    • В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
    • На счету Оньекуру 16 мячей и шесть передач в 43-х встречах.
    • По информации СМИ, на Влашича претендует другой турецкий клуб – «Бешикташ».

    Источник: Fanatik

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5743

      Skull_Boy 1 час назад

      Да и не нужен он ЦСКА, сначала да выстрелил и как закончилась компания в ЛЧ, то сразу было заметно, как он от матча к матчу сдает, а так с картошкой и вовсе сгниет

      0
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      Рейтинг: +353

      Киркинитидец 1 час назад

      насильно мил не будешь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4375

      батог 1 час назад

      Я так понимаю РПЛ для англичан, как бы "недолига". Ну что Гинер, где кошелек ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1549

      Рубинище > батог 1 час назад

      конечно, когда чемпион РПЛ влетает от них 5-0 или 5-1,а в ЛЧ прописка на 4м месте в группе.

      0
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      Рейтинг: +564

      Борат 2 часа назад

      было бы не плохо для влашича!

      0
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      Рейтинг: +538

      Genz 2 часа назад

      ЦСКА нищеброды, платят меньше остальных

      0
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      Рейтинг: +160

      Boeung777 2 часа назад

      Если в аренду, то почему не в ЦСКА?

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      Рейтинг: +160

      dmzeus 2 часа назад

      На кой..

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