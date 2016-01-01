Fanatik: «Эвертон» хочет отдать Влашича в аренду в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Галатасарай», сообщает Fanatik со ссылкой на Takvim.

Хорват выступает в московском клубе в аренде. Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону».

Ливерпульцы довольны тем, как прогрессирует в Стамбуле его ровесник нападающий Генри Оньекуру, и поэтому также хотят отдать Влашича в «Галатасарай» в аренду на год.