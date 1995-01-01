Анчелотти: «Работа в «Ювентусе»? Я счастлив в Неаполе»

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти числится среди кандидатов на пост тренера «Ювентуса».
Накануне туринский клуб объявил об уходе Массимилиано Аллегри.
Предложение от «Ювентуса»? Я счастлив в Неаполе. У меня есть еще два года по контракту, которые я бы хотел отработать до конца», – заявил Анчелотти.
- Аллегри тренировал «Ювентус с 2014 года.
- Вместе с ним клуб завоевал пять чемпионств и дважды выходил в финал ЛЧ.
- Анчеллотти ранее уже работал с туринским клубом в период с 1999 по 2001-й год.