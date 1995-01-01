Анчелотти: «Работа в «Ювентусе»? Я счастлив в Неаполе»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти числится среди кандидатов на пост тренера «Ювентуса».

Накануне туринский клуб объявил об уходе Массимилиано Аллегри.

Предложение от «Ювентуса»? Я счастлив в Неаполе. У меня есть еще два года по контракту, которые я бы хотел отработать до конца», – заявил Анчелотти.