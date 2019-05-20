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    Серия А. «Лацио» и «Болонья» забили по три гола

    Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии «Лацио»«Болонья» закончился со счетом 3:3.

    В составе гостей забили полузащитники Андреа Поли и Риккардо Орсолини, нападающий Маттиа Дестро. За римлян отличились форвард Хоакин Корреа, защитник Баштуш и хавбек Сергей Милинкович-Савич.

    Команда Симоне Индзаги набрала 59 очков и осталась на восьмом месте. «Болонья» с 41-м баллом поднялась на 13-ю позицию и гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон.

    Италия. Серия А. 37-й тур

    Лацио – Болонья – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корреа, 13; 1:1 – Поли, 51; 1:2 – Дестро, 51; 2:2 – Баштуш, 59; 2:3 – Орсолини, 63; 3:3 – Милинкович-Савич, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    20.05.2019 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -33

      yaroslavustinov 21 мая 2019, 04:04

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---=-=-=-=-=-- http://tiny.cc/meblog

      -2
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      Рейтинг: +10

      Zahar1989 21 мая 2019, 00:32

      Бомбардир ау!

      0
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      Рейтинг: +14

      Antonio89 20 мая 2019, 23:51

      Как Лацио мог лишиться шансов на Лигу Европы, если они выиграли кубок Италии?

      2
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