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    Робертсон, Кейта и Фирмино – в заявке «Ливерпуля» на сбор перед финалом ЛЧ

    Пресс-служба «Ливерпуля» объявила заявку Юргена Клоппа на тренировочный сбор в Испании перед финалом Лиги чемпионов.

    К тренировкам приступят защитник Энди Робертсон, получивший повреждения в ответном матче полуфинала с «Барселоной» (4:0), и хавбек Наби Кейта, травмировавшийся в первой встрече (0:3). Вернулся нападающий Роберто Фирмино. Бразилец пропустил обе полуфинальные игры.

    Вратари: Алисон, Келлехер, Миньоле;

    Защитники: Александер-Арнольд, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Робертсон, ван Дейк;

    Полузащитники: Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Шакири, Вейналдум, Салах;

    Нападающие: Брустер, Фирмино, Мане, Ориги, Старридж, Вудберн.

    • Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Соперником красных стал «Тоттенхэм».
    • Команда финишировала на 2 месте в Премьер-лиге, проиграв 1 очко «Манчестер Сити».

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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