Робертсон, Кейта и Фирмино – в заявке «Ливерпуля» на сбор перед финалом ЛЧ

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила заявку Юргена Клоппа на тренировочный сбор в Испании перед финалом Лиги чемпионов.

К тренировкам приступят защитник Энди Робертсон, получивший повреждения в ответном матче полуфинала с «Барселоной» (4:0), и хавбек Наби Кейта, травмировавшийся в первой встрече (0:3). Вернулся нападающий Роберто Фирмино. Бразилец пропустил обе полуфинальные игры.

Вратари: Алисон, Келлехер, Миньоле;



Защитники: Александер-Арнольд, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Робертсон, ван Дейк;



Полузащитники: Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Шакири, Вейналдум, Салах;



Нападающие: Брустер, Фирмино, Мане, Ориги, Старридж, Вудберн.