Робертсон, Кейта и Фирмино – в заявке «Ливерпуля» на сбор перед финалом ЛЧ

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила заявку Юргена Клоппа на тренировочный сбор в Испании перед финалом Лиги чемпионов.
К тренировкам приступят защитник Энди Робертсон, получивший повреждения в ответном матче полуфинала с «Барселоной» (4:0), и хавбек Наби Кейта, травмировавшийся в первой встрече (0:3). Вернулся нападающий Роберто Фирмино. Бразилец пропустил обе полуфинальные игры.
Вратари: Алисон, Келлехер, Миньоле;
Защитники: Александер-Арнольд, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Робертсон, ван Дейк;
Полузащитники: Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Шакири, Вейналдум, Салах;
Нападающие: Брустер, Фирмино, Мане, Ориги, Старридж, Вудберн.
- Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Соперником красных стал «Тоттенхэм».
- Команда финишировала на 2 месте в Премьер-лиге, проиграв 1 очко «Манчестер Сити».