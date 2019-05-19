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    AS: Роналду выступил против возвращения Конте в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не хочет, чтобы команду возглавил Антонио Конте, сообщает AS.

    По информации источника, португалец отрицательно покачал головой, когда его спросили о том, как он относится к возможному возвращению 49-летнего специалиста в Турин.

    Роналду предпочитает, чтобы новым главным тренером «Ювентуса» стал Карло Анчелотти или Жозе Моуринью.

    • Действующий тренер команды Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании сезона.
    • Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

    Corriere della Sera: Конте близок к назначению в «Интер»

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии14
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      Рейтинг: +838

      Etiainen 38 минут назад

      ща Слуцкий ЛЕ выиграет, и тогда в Юве прямиком. сезончик пусть потерпят

      0
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      Рейтинг: +2692

      momwig_ 43 минуты назад

      Ничего, скоро Слуцкий освободится...

      0
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      Рейтинг: +1107

      ItalianFootball 51 минуту назад

      Даешь Сарри или Почеттино !!!!

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      Рейтинг: +1107

      ItalianFootball 51 минуту назад

      А пос....ть не завернуть ??!??!?!? Началось хочу-не хочу.

      0
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      Рейтинг: +1369

      SarJr 54 минуты назад

      А зиданчик уже занят)))

      0
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      Рейтинг: +438

      Санёк 17 57 минут назад

      Скоро скажет Рона, я этого не говорил

      0
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      Рейтинг: +838

      Etiainen 1 час назад

      теперь игроки выбирают тренеров))

      1
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      Рейтинг: +536

      Genz 1 час назад

      Только Слуцкий может поднять Ювентус с колен

      2
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    • ...
      Рейтинг: +236

      O-Z 1 час назад

      Моуриньо явно не для Юве.

      0
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      Рейтинг: +86

      Sterh 1 час назад

      Нахер Моуриньо

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