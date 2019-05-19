AS: Роналду выступил против возвращения Конте в «Ювентус»

ща Слуцкий ЛЕ выиграет, и тогда в Юве прямиком. сезончик пусть потерпят
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не хочет, чтобы команду возглавил Антонио Конте, сообщает AS.
По информации источника, португалец отрицательно покачал головой, когда его спросили о том, как он относится к возможному возвращению 49-летнего специалиста в Турин.
Роналду предпочитает, чтобы новым главным тренером «Ювентуса» стал Карло Анчелотти или Жозе Моуринью.
- Действующий тренер команды Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании сезона.
- Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.
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