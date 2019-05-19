AS: Роналду выступил против возвращения Конте в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не хочет, чтобы команду возглавил Антонио Конте, сообщает AS.

По информации источника, португалец отрицательно покачал головой, когда его спросили о том, как он относится к возможному возвращению 49-летнего специалиста в Турин.

Роналду предпочитает, чтобы новым главным тренером «Ювентуса» стал Карло Анчелотти или Жозе Моуринью.

Действующий тренер команды Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании сезона.

покинет пост по окончании сезона. Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

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