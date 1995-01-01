Corriere della Sera: Конте близок к назначению в «Интер»

Экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте продвинулся в переговорах с «Интером», сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, миланский клуб в ближайшее время может объявить о начале сотрудничества с 49-летним специалистом.

Издание отметило, что Конте не вернется в «Ювентус», который тренировал с 2011-го по 2014 год. 16-го мая туринский клуб анонсировал уход тренера Массимилиано Аллегри.

Конте покинул «Челси» в июле 2018 года. За два года в должности он выиграл Премьер-лигу в дебютном сезоне и Кубок Англии в последнем.