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    Corriere della Sera: Конте близок к назначению в «Интер»

    Экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте продвинулся в переговорах с «Интером», сообщает Corriere della Sera.

    По информации источника, миланский клуб в ближайшее время может объявить о начале сотрудничества с 49-летним специалистом.

    Издание отметило, что Конте не вернется в «Ювентус», который тренировал с 2011-го по 2014 год. 16-го мая туринский клуб анонсировал уход тренера Массимилиано Аллегри.

    Конте покинул «Челси» в июле 2018 года. За два года в должности он выиграл Премьер-лигу в дебютном сезоне и Кубок Англии в последнем.

    Источник: Corriere della Sera

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