ЦСКА может арендовать у «Ромы» нападающего Понсе

ЦСКА интересуется 22-летним форвардом Эсеикелем Понсе, сообщает «Чемпионат». Права на футболиста принадлежат «Роме», сезон-2018/19 игрок провел в аренде в АЕКе.

Соглашение с греческим клубом истекает летом. ЦСКА рассматривает вариант с арендой футблиста, но приоритетное право на выкуп принадлжит АЕКу. Контракт с «Ромой» рассчитан до 2020 года.