ЦСКА может арендовать у «Ромы» нападающего Понсе

ЦСКА интересуется 22-летним форвардом Эсеикелем Понсе, сообщает «Чемпионат». Права на футболиста принадлежат «Роме», сезон-2018/19 игрок провел в аренде в АЕКе.
Соглашение с греческим клубом истекает летом. ЦСКА рассматривает вариант с арендой футблиста, но приоритетное право на выкуп принадлжит АЕКу. Контракт с «Ромой» рассчитан до 2020 года.
- В сезоне чемпионата Греции Понсе забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 27 матчах.
- Футболист перешел в «Рому» летом 2015 года из «Ньюэллс Олд Бойз».
- Понсе ни разу не вышел на поле в составе итальянского клуба, он играл в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.