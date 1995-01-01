РПЛ. «Оренбург» в гостях обыграл «Уфу» и вышел на седьмое место

Встреча 29-го тура чемпионата России «Уфа» — «Оренбург» закончилась со счетом 0:2.

Голы на счету полузащитников Рикарду Алвеша и Даниэля Мишкича.

Команда Владимира Федотова набрала 40 очков и поднялась на седьмое место в таблице. Уфимский клуб с 26-ю баллами остался на 14-м месте.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Уфа — Оренбург — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Алвеш, 15; 0:2 – Мишкич, 87.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп (Салатич), Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Игбун, Вомбергар (Бизъяк).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин (Афонин, 90+3), Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Предупреждения: Салатич, 73.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ