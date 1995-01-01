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    Алексей Миранчук – о Денисове: «Непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ситуацию с Игорем Денисовым. Хавбек, предположительно, отказался от тренировок из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным.

    «Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждeм. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всe как есть.

    Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню.

    Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весeлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой», — сказал Миранчук.

    • 5-го мая «Чемпионат» сообщил о том, что футболист 10 дней не появлялся на тренировках команды. По информации Sports.ru, он обиделся на главного тренера из-за непопадания в основной состав.

      15-го мая появилась информация о возможном переходе Денисова в «Сочи».

    Источник: «Чемпионат»

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