Алексей Миранчук – о Денисове: «Непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ситуацию с Игорем Денисовым. Хавбек, предположительно, отказался от тренировок из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным.

«Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждeм. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всe как есть.



Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню.

Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весeлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой», — сказал Миранчук.