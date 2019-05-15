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    «Чемпионат»: Денисов может перейти из «Локомотива» в «Сочи»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может стать игроком «Сочи». По информации «Чемпионата», южный клуб, вышедший в РПЛ, очень заинтересован в услугах 34-летнего футболиста.

    Денисов не играет за железнодорожников с 3 апреля. Ранее стало известно, что хавбек на больничном. Вчера СМИ сообщили, что россиянин покинул расположение «Локомотива» из-за обиды на главного тренера москвичей Юрия Семина.

    • Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в августе 2016 года.
    • В текущем сезоне он провел за москвичей 26 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

    Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»

    Источник: «Чемпионат»

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    15.05.2019 13:01
    Комментарии57
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 7 часов назад

      Денисов ,игрок хорошего уровня но из за своего строптивого характера он может оказаться на обочине большого футбола. Да и годы берут свое.

      0
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      Рейтинг: +570

      lysenkoff 21 час назад

      Контракт то потянут? Чтобы один человек получал как команда, это жестко)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > lysenkoff 19 часов назад

      Смотря какой человек, смотря какая команда..
      Про Барсу слыхали?)))
      Есть там один....++

      0
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      Рейтинг: +422

      тёска 23 часа назад

      И глушакова туда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ААМ 15 мая, 16:17

      Похоже он еще не закончил скандалы.

      1
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      Рейтинг: +222

      O-Z 15 мая, 15:04

      На его месте сейчас мощ играет так что он в не конкруренции. Обиделся ну ладно. За прошлый сезон спасибо.

      1
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      Рейтинг: +4345

      батог > O-Z 23 часа назад

      На обиженных воду возят !

      1
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина 15 мая, 14:52

      круто, и надеюсь я что ЯЯ Туре в тамбов придет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1054

      zritelx > Фанат Рубина 22 часа назад

      Кажется не фейк- инфа , что Бердыева убирают, не утка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1045

      Koshkin@myshkyn 15 мая, 14:19

      Сочи Сен-Жермен новый клуб???)

      2
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr > Koshkin@myshkyn 15 мая, 15:00

      Не, название поменялось.Раньше это было питерское Динамо.

      2
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 15 мая, 14:12

      А "Сочи" бабосы имеет для этого,как и вообще для участия в РПЛ???

      2
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      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > Агасфер 15 мая, 14:21

      ...похоже, их там "централизованно" как-то тянут... После Олимипиады этот город надо загружать турнирами...Инфраструктура простаивает)))+

      6
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      Рейтинг: +4345

      батог > Агасфер 23 часа назад

      Они Красную Поляну правительству в аренду сдали.

      1
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      Рейтинг: +156

      99-й 15 мая, 14:02

      Гарик пожалей Сочи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      Vepras 15 мая, 13:58

      хм, вот многие твердят хороший опорник, но тяжелый в общении, так зачем такой красавец нужен если работает по своей схеме а не по установке тренера ?

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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > Vepras 15 мая, 14:15

      А кто сказал, что "не по установке тренера"?
      НИКТО, ВКЛЮЧАЯ СЁМИНА, ЭТО НЕ УТВЕРЖАЕТ!


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