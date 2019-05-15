«Чемпионат»: Денисов может перейти из «Локомотива» в «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может стать игроком «Сочи». По информации «Чемпионата», южный клуб, вышедший в РПЛ, очень заинтересован в услугах 34-летнего футболиста.

Денисов не играет за железнодорожников с 3 апреля. Ранее стало известно, что хавбек на больничном. Вчера СМИ сообщили, что россиянин покинул расположение «Локомотива» из-за обиды на главного тренера москвичей Юрия Семина.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в августе 2016 года.

В текущем сезоне он провел за москвичей 26 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»