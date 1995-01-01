Жардим – о борьбе за выживание в Лиге 1: «Если думаем, что заслуживаем большего, надо доказать это на поле»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал интервью перед матчем с «Амьеном» с предпоследнем туре чемпионата Франции.

Команды занимают 17-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно. У «Амьена» 35 очков, у «Монако» 33 – столько же у «Кана» с 18-й позиции.

«Все команды занимают свои места таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, нужно доказать это на поле.

Нам ожидает матч с командой, преследующей ту же цель, что и мы. «Амьен» хорошо играет в защите», — сказал Жардим.