«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием. Сообщалось о конфликте игрока с Семиным

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере поздравила полузащитника Игоря Денисова с днем рождения.

«Сегодня полузащитнику «Локо» Игорю Денисову исполнилось 35 лет! С днeм рождения, Игорь», – говорится в тексте записи.

5-го мая «Чемпионат» сообщил о том, что футболист 10 дней не появлялся на тренировках команды. По информации Sports.ru, он обиделся на главного тренера Юрия Семина из-за непопадания в основной состав.

15-го мая появилась информация о возможном переходе Денисова в «Сочи». Южный клуб также поздравил игрока с 35-летием.