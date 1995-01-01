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    «Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием. Сообщалось о конфликте игрока с Семиным

    Пресс-служба «Локомотива» в твиттере поздравила полузащитника Игоря Денисова с днем рождения.

    «Сегодня полузащитнику «Локо» Игорю Денисову исполнилось 35 лет! С днeм рождения, Игорь», – говорится в тексте записи.

    5-го мая «Чемпионат» сообщил о том, что футболист 10 дней не появлялся на тренировках команды. По информации Sports.ru, он обиделся на главного тренера Юрия Семина из-за непопадания в основной состав.

    15-го мая появилась информация о возможном переходе Денисова в «Сочи». Южный клуб также поздравил игрока с 35-летием.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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