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    «Р-Спорт»: Головин продолжит выступать за «Монако», несмотря на интерес других клубов

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет команду этим летом.

    Ранее в СМИ появилась информация, что россиянином интересуются «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм».

    Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники, за 22-летним футболистом на самом деле следят многие европейские клубы, но он продолжит свои выступления за монегасков.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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