«Р-Спорт»: Головин продолжит выступать за «Монако», несмотря на интерес других клубов

Полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет команду этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянином интересуются «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники, за 22-летним футболистом на самом деле следят многие европейские клубы, но он продолжит свои выступления за монегасков.