«Р-Спорт»: Головин продолжит выступать за «Монако», несмотря на интерес других клубов

Полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет команду этим летом.
Ранее в СМИ появилась информация, что россиянином интересуются «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм».
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники, за 22-летним футболистом на самом деле следят многие европейские клубы, но он продолжит свои выступления за монегасков.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2023 года.