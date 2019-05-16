The Times: армянин Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Азербайджане из соображений безопасности

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси» в Баку.

По информации The Times, лондонский клуб из соображений безопасности не включит армянина в заявку на матч в столице Азербайджана. Государства конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

По той же причине Мхитарян пропустил матч группового этапа турнира против «Карабаха». Ранее МИД Азербайджана сообщило, что 30-летний игрок сможет принять участие в матче.