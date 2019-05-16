Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    The Times: армянин Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Азербайджане из соображений безопасности

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси» в Баку.

    По информации The Times, лондонский клуб из соображений безопасности не включит армянина в заявку на матч в столице Азербайджана. Государства конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

    По той же причине Мхитарян пропустил матч группового этапа турнира против «Карабаха». Ранее МИД Азербайджана сообщило, что 30-летний игрок сможет принять участие в матче.

    • Мхитарян забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 39 играх сезона.
    • Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2019 22:41
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1490

      TOMSON 12 минут назад

      Англичане, как обычно истерят. Хотя это всего лишь сообщение TT. Арсенал ничего ещё официально не заявлял. Может очередной вброс...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6724

      alex1951 13 минут назад

      Челси получила фору...надо бы у них тоже какого-нибудь чернявага иззьять! У них их там навалом..Мхитаряну выплатить неустойку ,как жертве азеровскага геноцида...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1490

      TOMSON > alex1951 8 минут назад

      Уже про геноцид написал. Хоть в курсе в чем там конфликт? Или так, лишь бы написать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1468

      WhiteEgon 19 минут назад

      Следующие финалы лч и ле надо провести в сирии, афганистанеили ираке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2458

      Yev 27 минут назад

      Что за дикость? А можно поинтересоваться у руководства страны, что они думают по поводу этого? Одно дело, если как некоторые в соседней стране, но я думаю в Азербайджане адекватный руководитель он сможет пресечь любые провокации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      erma 35 минут назад

      Помню, что наворачивали ангдийские СМИ перед ЧМ в России:
      - Что у нас ничего не построят
      - Если построят то ничего не будет работать
      - Что русские звери всех перережут и всем кто взял билеты нужно их срочно сдавать
      - И вообще, у них небо голубее, трава зеленее и общество толерантнее
      Ходь бы кто-то повинился, так нет. Продолжают смердеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      Dizayner 49 минут назад

      вот щас и будут переливать из пустого в порожнее епте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      Alejandrrro 57 минут назад

      Пусть кучки политиков конфликтуют между собой. Простому народу-то какое дело, что политики невзлюбили друг друга? И пусть политики не настраивают своих граждан против других стран. Мир един, люди едины, а конфликтуют между собой политики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Давид59 1 час назад

      Надо вообще-то было думать, где проводить финал лиги европы.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      Dizayner > Давид59 48 минут назад

      а что не так с финалом? или заранее было известно о том, что арсенал в финал выйдет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1490

      TOMSON > Давид59 15 минут назад

      Написано же. Азербайджан разрешил Мхитаряну въезд в страну и соответственно участие в матче.
      Вы думаете его там сразу пристрелят? Что за ересь? Что за целование одного места англосаксам?
      Это решение Арсенала. И спрашивать надо с Арсенала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1585

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Вне политики футбол, говорите? Ну-ну.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru