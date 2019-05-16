The Times: армянин Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Азербайджане из соображений безопасности

Англичане, как обычно истерят. Хотя это всего лишь сообщение TT. Арсенал ничего ещё официально не заявлял. Может очередной вброс...
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси» в Баку.
По информации The Times, лондонский клуб из соображений безопасности не включит армянина в заявку на матч в столице Азербайджана. Государства конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
По той же причине Мхитарян пропустил матч группового этапа турнира против «Карабаха». Ранее МИД Азербайджана сообщило, что 30-летний игрок сможет принять участие в матче.
- Мхитарян забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 39 играх сезона.
- Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе.