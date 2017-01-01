Дриусси: «Россия – прекрасная страна. Футбол здесь очень конкурентоспособен»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о выступлении в чемпионате России.

«Я существенно вырос как личность. Россия – прекрасная страна, мне повезло очень быстро адаптироваться здесь.

Местный футбол все более привлекателен и очень конкурентоспособен. Всегда есть перспективы для роста, но на данный момент я очень доволен лигой», – сказал 23-летний аргентинец.

В марте Radio Mitre опубликовало интервью с форвардом, в котором он назвал решение перейти в «Зенит» неправильным. В интервью «Матч ТВ» футболист сказал, что фразу вырвали из контекста.