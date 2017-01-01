Дриусси: «Россия – прекрасная страна. Футбол здесь очень конкурентоспособен»

Молодец конечно. Забивать стал, много работает на поле. Как чемпионом стал- Сразу Россия понравилась, и футбол более привлекателен и очень конкурентоспособен стал. Заслужил.
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о выступлении в чемпионате России.
«Я существенно вырос как личность. Россия – прекрасная страна, мне повезло очень быстро адаптироваться здесь.
Местный футбол все более привлекателен и очень конкурентоспособен. Всегда есть перспективы для роста, но на данный момент я очень доволен лигой», – сказал 23-летний аргентинец.
В марте Radio Mitre опубликовало интервью с форвардом, в котором он назвал решение перейти в «Зенит» неправильным. В интервью «Матч ТВ» футболист сказал, что фразу вырвали из контекста.
- Дриусси перешел в июле 2017 года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне у него 11 голов и 11 ассистов в 41 матче всех турниров.
- 4 мая команда Сергея Семака досрочно выиграла Премьер-лигу.