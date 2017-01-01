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    Дриусси: «Россия – прекрасная страна. Футбол здесь очень конкурентоспособен»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о выступлении в чемпионате России.

    «Я существенно вырос как личность. Россия – прекрасная страна, мне повезло очень быстро адаптироваться здесь.

    Местный футбол все более привлекателен и очень конкурентоспособен. Всегда есть перспективы для роста, но на данный момент я очень доволен лигой», – сказал 23-летний аргентинец.

    В марте Radio Mitre опубликовало интервью с форвардом, в котором он назвал решение перейти в «Зенит» неправильным. В интервью «Матч ТВ» футболист сказал, что фразу вырвали из контекста.

    • Дриусси перешел в июле 2017 года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро.
    • В текущем сезоне у него 11 голов и 11 ассистов в 41 матче всех турниров.
    • 4 мая команда Сергея Семака досрочно выиграла Премьер-лигу.

    Источник: Futbol Argentino

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1488

      Рубинище 9 минут назад

      Молодец конечно. Забивать стал, много работает на поле. Как чемпионом стал- Сразу Россия понравилась, и футбол более привлекателен и очень конкурентоспособен стал. Заслужил.

      0
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      Рейтинг: +215

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Хорошая статистика, и это при том, что Себа играет не на своей позиции. Надеюсь и дальше будет прогрессировать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4633

      prezent2017 48 минут назад

      Скоро станет лучше Халка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      BRAZILES 1 час назад

      неплохой футболист может вырости из этого парня

      0
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    sv1969
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