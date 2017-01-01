Дриусси: «Трансфер в «Зенит» – неправильное решение. Мог перейти в более сильную лигу»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о трансфере в российский клуб.

«Я ошибся и поспешил, перейдя в чемпионат России. Другим футболистам «Ривер Плейта» советую тщательно обдумать уход из клуба.

Я принял неправильное решение, но не жалею о нем. Хотя я мог перейти в более сильную лигу.

Очень скучаю по «Риверу». Хочу вернуться сюда до момента, когда мне исполнится 30. Но сначала хочу показать высокий уровень в Европе, чтобы получить вызов в сборную Аргентины», – цитирует 23-летнего форварда Radio Mitre.