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    Дриусси: «Трансфер в «Зенит» – неправильное решение. Мог перейти в более сильную лигу»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о трансфере в российский клуб.

    «Я ошибся и поспешил, перейдя в чемпионат России. Другим футболистам «Ривер Плейта» советую тщательно обдумать уход из клуба.

    Я принял неправильное решение, но не жалею о нем. Хотя я мог перейти в более сильную лигу.

    Очень скучаю по «Риверу». Хочу вернуться сюда до момента, когда мне исполнится 30. Но сначала хочу показать высокий уровень в Европе, чтобы получить вызов в сборную Аргентины», – цитирует 23-летнего форварда Radio Mitre.

    • Дриусси перешел в петербургский клуб в июле 2017 года за 15 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 6 голов и отдал 11 ассистов в 33 играх всех турниров.

    Источник: Radio Mitre

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +924

      Рубинище 33 минуты назад

      Зато правда. Конечно, когда играешь по руководством прогрессирующего тренера Семака, и с Аздоевым, Шатовым да напом с 10+матчей без голов ни о каком прогрессе речи не идёт..

      0
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      Рейтинг: +1011

      erma 47 минут назад

      Сам-то он что за супер звезда? Был бы действительно хорош, уже бы играл в одной команде с Месси или Роналдо или Неймаром. А так бла бла бла.... Языком мести не мешки ворочать.

      0
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      Рейтинг: +29892

      Полная Канистра 58 минут назад

      оставайся зенит топь он в Европе все прелести на лицо крыша над головой бабки приличные капитан дзю весельчак на все времена есть врач дантист- хрящевик орлов скоро станция Зенитовская будет чё тебе ещё надо то

      0
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      Рейтинг: +2899

      порт 1 час назад

      А что мешает уйти? Денежки? Так что играй и помалкивай.

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