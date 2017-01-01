Дриусси: «Трансфер в «Зенит» – неправильное решение. Мог перейти в более сильную лигу»

Зато правда. Конечно, когда играешь по руководством прогрессирующего тренера Семака, и с Аздоевым, Шатовым да напом с 10+матчей без голов ни о каком прогрессе речи не идёт..
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о трансфере в российский клуб.
«Я ошибся и поспешил, перейдя в чемпионат России. Другим футболистам «Ривер Плейта» советую тщательно обдумать уход из клуба.
Я принял неправильное решение, но не жалею о нем. Хотя я мог перейти в более сильную лигу.
Очень скучаю по «Риверу». Хочу вернуться сюда до момента, когда мне исполнится 30. Но сначала хочу показать высокий уровень в Европе, чтобы получить вызов в сборную Аргентины», – цитирует 23-летнего форварда Radio Mitre.
- Дриусси перешел в петербургский клуб в июле 2017 года за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 6 голов и отдал 11 ассистов в 33 играх всех турниров.