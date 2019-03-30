Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал свое интервью, в котором он высказался об уровне РПЛ.

«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов.

Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в своем решении. И поэтому советую всем, кто играет в «Ривере», хорошо подумать перед тем как уходить куда-либо. Когда раздумывал о переезде, осознавал, что нахожусь на достаточном уровне для перехода в более сильный чемпионат. Поэтому не жалею о своем решении переехать в Россию.

В «Зените» я продолжаю развиваться и еще не достиг своего максимума. В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а свою преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой», – сказал Дриусси.