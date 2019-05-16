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    Агент Дибалы: «Паоло не единственный, кто уйдет из «Ювентуса». С Роналду невозможно конкурировать»

    Густаво Дибала, брат и агент нападающего «Ювентуса» Паоло, сообщил о положении аргентинца в туринском клубе.

    «Шансы на уход Паоло очень велики. Ему нужны перемены. Ситуация не устраивает многих игроков «Ювентуса». Паоло не единственный, кто уйдет.

    Вне с поля Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Паоло еще молод», – сказал представитель 25-летнего футболиста в интервью Radio Impacto Cordoba.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в итальянский клуб в июле 2018 года после девяти лет в «Реале». Сумма сделки составила 117 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 28 голов и отдал 13 ассистов в 43-х играх всех турниров.

    Команда Массимилиано Аллегри досрочно выиграла чемпионат Италии и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

    • В 40 матчах Дибала забил 10 мячей и отдал 6 ассистов.
    • Срок контракта истекает в июне-2022. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.
    • Согласно Football Italia, «Атлетико» предложил ему 5-летний контракт с годовой зарплатой 9 миллионов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +756

      Dizayner 30 минут назад

      отдать дибалу будет огромной ошибкой

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      Рейтинг: -99

      BARCLAYS_APL 35 минут назад

      Какой полуфинал в 1/4 вылетили руки тебе оторвать

      0
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      Рейтинг: +934

      FRZZ 43 минуты назад

      Игрок «Ювентуса» Криштиано Роналдо подарил палестинцам 1,5 миллиона долларов по случаю месяца Рамазан.
      «*********» сообщает, что сумма будет передана нуждающимся мусульманам в Палестине.
      Португалец и раньше помогал палестинцам. Так, в 2012-м году он выставил на аукцион свою «Золотую бутсу», и вырученные 1,5 миллионов евро отправил палестинским школьникам в секторе Газа.

      1
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      Рейтинг: +22

      Joni10 1 час назад

      Каккой нахрен полуфинал,они из группы даже не вышли(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +456

      VVadic 1 час назад

      Добро пожаловать!! Надеюсь не упустим!!

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      Рейтинг: +5616

      Skull_Boy 1 час назад

      Глупо делать ставку на пенсов и наоборот избавляться от молодых, а по слухам еще и Модрич с Кроосом придут, тупизм

      1
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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 1 час назад

      ошибка была брать роналду когда и так сериал выигрывают из года в год ! более молодой дибала теперь в тени а роналду не молодеет !!

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      Рейтинг: +5672

      KLIM777 1 час назад

      в Атлетико будет забивать столько же, только за 2 сезона. Сядет в автобус и уедет куда-нибудь

      2
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