Агент Дибалы: «Паоло не единственный, кто уйдет из «Ювентуса». С Роналду невозможно конкурировать»

Густаво Дибала, брат и агент нападающего «Ювентуса» Паоло, сообщил о положении аргентинца в туринском клубе.

«Шансы на уход Паоло очень велики. Ему нужны перемены. Ситуация не устраивает многих игроков «Ювентуса». Паоло не единственный, кто уйдет.

Вне с поля Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Паоло еще молод», – сказал представитель 25-летнего футболиста в интервью Radio Impacto Cordoba.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в итальянский клуб в июле 2018 года после девяти лет в «Реале». Сумма сделки составила 117 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 28 голов и отдал 13 ассистов в 43-х играх всех турниров.

Команда Массимилиано Аллегри досрочно выиграла чемпионат Италии и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.