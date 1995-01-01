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    «Атлетико» предложил Дибале зарплату 9 миллионов в год и пятилетний контракт

    «Атлетико» ведет переговоры с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

    Мадридцы предложили 25-летнему футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 9 миллионов евро в год без учета бонусов.

    Ранее стало известно, что аргентинец летом покинет туринский клуб, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера.

    Во вторник, 14 мая, о своем уходе из «Атлетико» после окончания сезона объявил нападающий Антуан Гризманн.

    • В текущем кампании Дибала провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
    • По данным Transermarkt, стоимость форварда составляет 100 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +455

      VVadic 47 минут назад

      Для Дибалы наилучшийший вариант. Всё для гиганстского личностного роста игрока!!!

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