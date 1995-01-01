«Атлетико» предложил Дибале зарплату 9 миллионов в год и пятилетний контракт

«Атлетико» ведет переговоры с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Мадридцы предложили 25-летнему футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 9 миллионов евро в год без учета бонусов.

Ранее стало известно, что аргентинец летом покинет туринский клуб, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера.

Во вторник, 14 мая, о своем уходе из «Атлетико» после окончания сезона объявил нападающий Антуан Гризманн.