Агент Бэйла – о невключении игрока в заявку «Реала» второй раз подряд: «Это позор»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал непопадание валлийца в заявку на игру 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не включил футболиста в состав во втором матче подряд.

«Это позор, что Бэйл не играет. Должен ли он играть больше после того, как его исключили из заявки на две последние встречи? Я могу только надеяться, что он продолжит выступать за «Реал». Но это зависит от мистера Зидана.

Решение принимает Зидан. Является ли отказ от Бэйла посланием перед открытием трансферного окна? Вам придется спросить тренера», – сказал Барнетт.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.

В составе мадридского клуба хавбек провел 231 матч, забил 102 гола, сделал 64 результативную передачу, стал чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов перевести 29-летнего игрока в дубль, если он откажется покидать команду летом.

Бэйл – вне заявки на матч «Реала». Его карьера в Мадриде закончена