Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч Примеры во второй раз подряд

Чтобы не сломались 100млн.
«Реал» объявил заявку на матч 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад». В списке нет нападающего Гарета Бэйла, форвард пропустит вторую игру «Реала» подряд.
Ранее Marca сообщила, что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне. Зидан после игры предыдущего тура Примеры так прокомментировал отсутствие игрока в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав».
Заявка «Реала»:
Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, Марсело.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, Иско.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
- Игра пройдет завтра, 12 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.
- Мадридский «Реал» с 68 очками занимает третье место в таблице.
- «Реал Сосьедад» с 48 очками идет восьмым.