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    Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч Примеры во второй раз подряд

    «Реал» объявил заявку на матч 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад». В списке нет нападающего Гарета Бэйла, форвард пропустит вторую игру «Реала» подряд.

    Ранее Marca сообщила, что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне. Зидан после игры предыдущего тура Примеры так прокомментировал отсутствие игрока в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав».

    Заявка «Реала»:

    Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Альтубе.

    Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, Марсело.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, Иско.

    Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

    • Игра пройдет завтра, 12 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Мадридский «Реал» с 68 очками занимает третье место в таблице.
    • «Реал Сосьедад» с 48 очками идет восьмым.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      VVadic 1 час назад

      Чтобы не сломались 100млн.

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