Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч Примеры во второй раз подряд

«Реал» объявил заявку на матч 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад». В списке нет нападающего Гарета Бэйла, форвард пропустит вторую игру «Реала» подряд.

Ранее Marca сообщила, что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне. Зидан после игры предыдущего тура Примеры так прокомментировал отсутствие игрока в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав».

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, Марсело.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, Иско.

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.