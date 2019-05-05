Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:2).

О матче

Мы играли лучше, чем против «Райо». Я чувствую себя лучше, игроки тоже. Победили дома, я доволен.

Об отсутствии Бэйла в заявке

Я должен выбрать состав, и я выбрал. Послание ему? Нет. Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав.