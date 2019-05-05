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    Зидан – об отсутствии Бэйла в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:2).

    О матче

    Мы играли лучше, чем против «Райо». Я чувствую себя лучше, игроки тоже. Победили дома, я доволен.

    Об отсутствии Бэйла в заявке

    Я должен выбрать состав, и я выбрал. Послание ему? Нет. Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав.

    • Кроме Бэйла в заявку на эту игру не попали Луки Модрич и Даниэль Себальос.
    • «Реал» с 68 очками занимает третье место в таблице.

    Источник: Marca

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