Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Саввиди – после победы ПАОКа в Кубке Греции: «Пусть фанаты понимают, что я человек чести и достоинства и с яйцами»

    Владелец ПАОКа Иван Саввиди обратился к болельщикам после победы команды над АЕКом (1:0) в финале Кубка Греции. Российский бизнесмен заявил, что он человек чести и достоинства.

    Ранее клуб из Салоник завоевал чемпионство. Это первый золотой дубль в истории ПАОКа.

    «Не забываю добрые эмоции, которые мне дали болельщики. Я не постеснялся, стал на колени и поприветствовал их. И пусть они понимают, что я человек чести и достоинства и, пусть простят все, с яйцами», – сказал Саввиди.

    Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОКа в 2012 году. С тех пор команда трижды стала серебряным призером чемпионата Греции и трижды [с учетом нынешнего ]выиграла Кубок страны.

    Источник: Твиттер журналиста Элвина Керимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru