Саввиди – после победы ПАОКа в Кубке Греции: «Пусть фанаты понимают, что я человек чести и достоинства и с яйцами»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди обратился к болельщикам после победы команды над АЕКом (1:0) в финале Кубка Греции. Российский бизнесмен заявил, что он человек чести и достоинства.

Ранее клуб из Салоник завоевал чемпионство. Это первый золотой дубль в истории ПАОКа.

«Не забываю добрые эмоции, которые мне дали болельщики. Я не постеснялся, стал на колени и поприветствовал их. И пусть они понимают, что я человек чести и достоинства и, пусть простят все, с яйцами», – сказал Саввиди.

Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОКа в 2012 году. С тех пор команда трижды стала серебряным призером чемпионата Греции и трижды [с учетом нынешнего ]выиграла Кубок страны.