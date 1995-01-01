Французский журналист: «ПСЖ» сделал предложение по Де Хеа»

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке вратаря Давида Де Хеа.

Об этом сообщил журналист Жоффруа Гаретье в эфире передачи Late Football Club на Canal+.

Гаретье добавил, что руководство парижан хочет подписать голкипера мирового класса. В текущем сезоне в воротах команды Томаса Тухеля играли Джанлуиджи Буффон (24 матча) и Альфонсе Ареоля (30).

Де Хеа пополнил состав «Юнайтед» июле 2011 года, перейдя из «Атлетико» за 25 миллионов евро. Испанец выиграл семь трофеев, включая чемпионство Англии и Лигу Европы. В прошлом сезоне получил «Золотую перчатку» – приз лидеру Премьер-лиги по количеству матчей без пропущенных мячей.