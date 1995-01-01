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    Французский журналист: «ПСЖ» сделал предложение по Де Хеа»

    «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке вратаря Давида Де Хеа.

    Об этом сообщил журналист Жоффруа Гаретье в эфире передачи Late Football Club на Canal+.

    Гаретье добавил, что руководство парижан хочет подписать голкипера мирового класса. В текущем сезоне в воротах команды Томаса Тухеля играли Джанлуиджи Буффон (24 матча) и Альфонсе Ареоля (30).

    Де Хеа пополнил состав «Юнайтед» июле 2011 года, перейдя из «Атлетико» за 25 миллионов евро. Испанец выиграл семь трофеев, включая чемпионство Англии и Лигу Европы. В прошлом сезоне получил «Золотую перчатку» – приз лидеру Премьер-лиги по количеству матчей без пропущенных мячей.

    • В текущем сезоне Де Хеа принял участие в 46 играх всех турниров.
    • Контракт с английским клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста сборной Испании в 70 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Late Football Club

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