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    «Боруссия» М гарантировала себе место в Лиге Европы и может выйти в Лигу чемпионов

    Матч 33-го тура чемпионата Германии «Нюрнберг»«Боруссия» М закончился со счетом 0:4.

    Команда из Менхенгладбаха набрала 55 очков и поднялась на четвертое место, дающее право участия в квалификации Лиги чемпионов. У «Байера» столько же очков, но худшая результативность.

    За тур до конца «Боруссия» гарантировала себе участие в групповой стадии Лиги Европы.

    В заключительном матче сезона команда Дитера Хекинга примут дортмундскую «Боруссию», претендующую на чемпионство. Леверкузенцы сыграют на выезде с «Гертой».

    Источник: Официальный твиттер «Боруссии» Менхенгладбах

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