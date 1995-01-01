«Боруссия» М гарантировала себе место в Лиге Европы и может выйти в Лигу чемпионов

Матч 33-го тура чемпионата Германии «Нюрнберг» – «Боруссия» М закончился со счетом 0:4.

Команда из Менхенгладбаха набрала 55 очков и поднялась на четвертое место, дающее право участия в квалификации Лиги чемпионов. У «Байера» столько же очков, но худшая результативность.

За тур до конца «Боруссия» гарантировала себе участие в групповой стадии Лиги Европы.

В заключительном матче сезона команда Дитера Хекинга примут дортмундскую «Боруссию», претендующую на чемпионство. Леверкузенцы сыграют на выезде с «Гертой».