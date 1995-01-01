Аллегри: «Если пишут, что меня может заменить Гвардиола, значит я довольно хороший тренер»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что у него уже есть планы относительно туринской команды на ближайшие полгода.

Ранее СМИ сообщили, что после окончания сезона итальянский специалист может покинуть бело-черных и возглавить «ПСЖ», а кандидатами ему на замену являются Хосеп Гвардиола, Дидье Дешам, Антонио Конте и Маурисио Покеттино.

«Это [спекуляции в СМИ по поводу возможного ухода] забавляет меня по очень простой причине. Сегодня утром я размышлял, думая: «Представь, если бы за эти годы ты не завоевал несколько трофеев. Они бы сожгли меня на костре!».

На этой неделе я буду встречаться с президентом [Андреа Аньелли], и мы обсудим ситуацию на 360 градусов, как мы всегда делаем каждый год. После игры с «Аяксом» я сказал ему, что хочу остаться, а вы в СМИ любите наряжать это в бантики и свистульки.

Я благодарен президенту и клубу. Я нравлюсь не всем, и я не думаю, что мне бы этого хотелось. В конце концов, речь идет о результатах, и за последние несколько лет мы проделали хорошую работу вместе с клубом, поэтому я доволен тем, чего мы достигли.

Совпадают ли мои планы с планами Аньелли на следующий сезон? Я сказал перед матчем с «Аяксом», что решил остаться. Через неделю мы встретимся и поговорим, вот и все. Прекратите задавать один и тот же вопрос, или я буду продолжать давать один и тот же ответ.

Здесь может быть немного больше шума из-за нашего вылета из Лиги чемпионов. Некоторые люди, очевидно, думали, что выиграть Лигу чемпионов было так же просто, как выиграть турнир по пляжному футболу в летние каникулы.

В течение шести месяцев у меня были идеи о том, как действовать, и о «Ювентусе» в следующем сезоне. Теперь я поделюсь этими идеями с президентом и посмотрим, будут ли они работать вместе. Я не скажу вам, что именно, но я строю планы заранее, могу вас заверить.

Что касается других имен [всплывающих в СМИ], это часть игры. Когда я тренировал «Милан», пресса писала, что меня заменит Хосеп Гвардиола. Поэтому теперь, когда я вновь вижу его имя, это значит, что я считаюсь довольно хорошим тренером.

После игры в Амстердаме президент сказал, что хочет, чтобы я остался. У меня хорошие отношения с ним, потому что мы очень честны друг с другом И это самое главное», – сказал Аллегри.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Тренер завоевал с туринцами пять чемпионских титулов подряд.