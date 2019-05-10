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    Погребняк догнал Семшова в зачете «Клуба 100». На его счету 115 голов

    «Урал» вырвал ничью у «Оренбурга» (2:2) в матче 28-го тура РПЛ. В составе екатеринбуржцев на шестой добавленной минуте отличился нападающий Павел Погребняк.

    На счету 35-летнего футболиста стало 115 мячей в официальных встречах за всю карьеру. Таким образом он догнал в зачете «Клуба 100» бывшего полузащитника «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игоря Семшова. Футболисты делят 22-е место.

    Возглавляет «Клуб 100» экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков, в активе которого 233 мяча. Самое высокое место из действующих игроков – у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы (11-е, 147 голов).

    Оренбург – Урал. 2-2. Павел Погребняк, Российская Премьер-Лига, 28 тур 10.05.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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