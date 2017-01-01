РПЛ. «Урал» вырвал ничью у «Оренбурга» благодаря голу Погребняка на 96-й минуте

Несколько раз просмотрел, но из тех ракурсов, что давало ТВ, только похоже был первый офсайд. Игрок, выходя из офсайда , принял мяч от своего игрока, а во втором случае, как мне показалось от игрока соперника, что офсайдом не является. Тут комментатор заблуждается. Если игрок находится ближе всех к вратарю и последним мяча касается игрок соперника ( будь-то пас или рикошет ). офсайда нет. Тут ВАР и увеличенная раскадровка только могла помочь судьям, а визуально очень трудно определить кто последним коснулся мяча.
«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» во встрече 28-го тура РПЛ.
Екатеринбургская команда повела в счета на 51-й минуте после автогола защитника Адесойе Ойеволе. Отыгрались хозяева спустя 21 минуту благодаря мячу Алексея Сутормина.
За три минуты до конца основного времени матча забил нападающий оренбуржцев Артем Галаджан, а окончательный счет на шестой добавленной минуте установил форвард «Урала» Павел Погребняк.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 74), Деспотович (Кулишев, 86).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Араторе (Егорычев, 66), Панюков (Погребняк, 78).
Предупреждения: Терехов, 55; Малых, 60; Мишкич, 65; Галаджан, 90+4 – Араторе, 42.