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    РПЛ. «Урал» вырвал ничью у «Оренбурга» благодаря голу Погребняка на 96-й минуте

    «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» во встрече 28-го тура РПЛ.

    Екатеринбургская команда повела в счета на 51-й минуте после автогола защитника Адесойе Ойеволе. Отыгрались хозяева спустя 21 минуту благодаря мячу Алексея Сутормина.

    За три минуты до конца основного времени матча забил нападающий оренбуржцев Артем Галаджан, а окончательный счет на шестой добавленной минуте установил форвард «Урала» Павел Погребняк.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 74), Деспотович (Кулишев, 86).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Араторе (Егорычев, 66), Панюков (Погребняк, 78).

    Предупреждения: Терехов, 55; Малых, 60; Мишкич, 65; Галаджан, 90+4 – Араторе, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +101

      В даль смотрящий 9 минут назад

      Несколько раз просмотрел, но из тех ракурсов, что давало ТВ, только похоже был первый офсайд. Игрок, выходя из офсайда , принял мяч от своего игрока, а во втором случае, как мне показалось от игрока соперника, что офсайдом не является. Тут комментатор заблуждается. Если игрок находится ближе всех к вратарю и последним мяча касается игрок соперника ( будь-то пас или рикошет ). офсайда нет. Тут ВАР и увеличенная раскадровка только могла помочь судьям, а визуально очень трудно определить кто последним коснулся мяча.

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      Рейтинг: +405

      латунный сепаратист 12 минут назад

      тут неважно за кого ты болееш а суть в том что всё решают судьи.и они бессмертные

      0
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      Рейтинг: +4543

      prezent2017 16 минут назад

      Что бы там ни было, а Паша молодец!

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      Рейтинг: +405

      латунный сепаратист > prezent2017 14 минут назад

      а чтоб ты говорил если бы твой паша не забил.

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      Рейтинг: +4543

      prezent2017 > латунный сепаратист 33 секунды назад

      Да он не мой, просто человек заслуженный и на виду.

      0
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      Рейтинг: +405

      латунный сепаратист 24 минуты назад

      ну вот опять решают не футболисты а судьи.когда закончится судейский беспредел.в нашем футболе всё решают деньги.за.е бали такие судьи

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      Рейтинг: +110

      garet12222 > латунный сепаратист 23 минуты назад

      и не говори. гол из двойного офсайда засчитали, хотя боковой указал, что офсайд

      3
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      Рейтинг: +405

      латунный сепаратист > garet12222 19 минут назад

      хватит терпеть это .помойка это а не чемпионат. и опять судьям нечиго не будет.отстранять пожизненно надо

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