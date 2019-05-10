Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Челси» обыграл «Айнтрахт» по пенальти и сыграет в финале

    Основное время ответного полуфинала Лиги Европы «Челси»«Айнтрахт» закончилось со счетом 1:1.

    Голы на счету полузащитника хозяев Рубена Лофтуса-Чика и форварда гостей Луки Йовича.

    Серию пенальти выиграла команда Маурицио Сарри со счетом 4:3. Вратарь Кепа Аррисабалага отразил удар полузащитника Пасьенсе. Решающий удар реализовал хавбек Эден Азар.

    В решающем матче команда встретится с «Арсеналом», который ранее прошел «Валенсию» (4:2; 7:3 по сумме). Игра состоится 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

    Челси (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1; 0:0; 4:3 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 29; 1:1 – Йович, 49.

    Челси: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен (Дзаппакоста, 73), Палмери, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар.

    Айнтрахт: Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде (Де Гузман, 70), Ребич (Аллер, 90+3), Гачинович (Пасьенса, 118), Костич, Родич.

    Предупреждения: Ковачич, 52; Аспиликуэта, 82; Дзаппакоста, 120+1 – Фалет, 38; Роде, 40; Де Гузман, 90+1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2019 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 мая 2019, 10:58

      Немцы все же молодцы ,сражались с Челси на равных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      В даль смотрящий 10 мая 2019, 08:49

      В обоих финалах английские разборки. АПЛ доминирует в еврокубках в этом розыгрыше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 мая 2019, 06:05

      Ха-ха челси с арсеналом играл !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 10 мая 2019, 02:14

      челси сначала дважды из ворот вынесли, потом в серии отыгрались, айнтрахт просрал ментально победный матч

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 10 мая 2019, 01:57

      Сарри аут ты даже до физрука не дотягиваешь, твои замены феноменальны были. Мозг весь скурил уже старый пердун вали в свою италию серию Г. Не какой игры нет взяли бы пример с Ливерпуля или хотябы с Аякса. С выходом в финал!!! Фанат Челси.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Loko_m 10 мая 2019, 01:08

      А ведь финал будет последним матчем Петра Чеха и он будет против Челси

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      jengais > Loko_m 10 мая 2019, 01:22

      Это вообще жесть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 10 мая 2019, 00:52

      Не всё ж радоваться. Иногда и Челси побеждает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 10 мая 2019, 00:50

      god save the queen!!! Пожалейте бабулю! Все британские команды в финалах ЕК!!! Нонсенс какой-то...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 10 мая 2019, 00:49

      Финал ЛЕ интереснее финала ЛЧ)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > Shaitan. 10 мая 2019, 00:52

      Не факт.. Но один трофей в Лондон точно приедет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      SummerHAze 10 мая 2019, 00:49

      наконец-то Сарри может нормальную сигарету выкурить))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11