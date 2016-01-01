Тен Хаг: «Мы были так близки к финалу. Но я никого не могу винить»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал вылет из розыгрыша Лиги чемпионов от «Тоттенхэма». Голландский клуб проиграл со счетом 2:3 в ответном матче.

«Мы были так близки. Мы заслуживали этого, но эта последняя секунда…

Я сказал игрокам в перерыве, что это еще не конец. Это можно было увидеть по настрою игроков «Тоттенхэма». Они верили.

Когда мяч попадает в перекладину от Зиеша, то все закончено. Но я никого не могу винить. У нас был невероятный сезон в Лиге чемпионов, мы сильно выросли как команда. Это сложно осознать», – сказал Тен Хаг.

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