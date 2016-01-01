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    Тен Хаг: «Мы были так близки к финалу. Но я никого не могу винить»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал вылет из розыгрыша Лиги чемпионов от «Тоттенхэма». Голландский клуб проиграл со счетом 2:3 в ответном матче.

    «Мы были так близки. Мы заслуживали этого, но эта последняя секунда…

    Я сказал игрокам в перерыве, что это еще не конец. Это можно было увидеть по настрою игроков «Тоттенхэма». Они верили.

    Когда мяч попадает в перекладину от Зиеша, то все закончено. Но я никого не могу винить. У нас был невероятный сезон в Лиге чемпионов, мы сильно выросли как команда. Это сложно осознать», – сказал Тен Хаг.

    Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +864

      Bozigit 1 час назад

      Молодец. Мужественно принял поражение

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