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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» обыграл «Аякс», забив на 96-й минуте, и вышел в финал

    «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:3 (3:3 по сумме двух матчей). Три гола в составе английской команды забил полузащитник Лукас Моура.

    В финал турнира вышел «Тоттенхэм» за счет голов на выезде, команда Маурисио Покеттино сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Аякс (Голландия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – де Лигт, 5; 2:0 – Зиеш, 35; 2:1 – Лукас, 55; 2:2 – Лукас, 59; 2:3 – Лукас, 90+6.

    «Аякс»: Онана, де Лигт, ван де Бек (Магаллан, 90), Дольберг (Синкгравен, 67), Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене (Велтман, 60), Френки де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Роуз (Дэвис, 82), Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Эриксен, Лукас.

    Предупреждения: Дольберг, 50; Зиеш, 77; Онана, 90+5 – Сиссоко, 16; Роуз, 76.

    Результат первого матча – 1:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии113
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      Рейтинг: +569

      88serega88 1 минуту назад

      второй адовый матч!!!!!!! ждем финал ле челси арсенал!!

      0
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      Рейтинг: 0

      Vior 10 минут назад

      Браво шпоры!!!!!!!!Заслужили....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Robespierre 11 минут назад

      Какой же чудо футбол в этом сезоне! Если посмотреть со стороны независимого болельщика, то просто сказка. А этот матч просто конфетка, 2-0, 2-2, то одни могли забить, то другие, атака там, атака тут, вратарь, штанга. И развязка на последней минуте. Просто загляденье. Какое счастье, что ни Челси, ни Атлетико и им подобные не играли, сколько бы мы упустили прекрасных эмоций. Спасибо командам за это!
      P.S. Как же я хочу, чтоб Юрген выиграл что-то с Ливерпулем, они это заслужили еще с прошлого сезона!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4216

      BRO_football 21 минуту назад

      Ну что ж, ждём теперь завтра английский финал в Лиге Европы.

      0
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      Рейтинг: +1233

      Karpathian 22 минуты назад

      отскочили...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      CskaMoscovv 30 минут назад

      Что это было ребята... этот розыгрыш ЛЧ... это фантастика...одни камбеки. Лукас Моура конечно сегодня герой, вытащил команду в финал, казалось из проигранного матча.

      6
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      Рейтинг: +937

      zabvo9406 31 минуту назад

      Вчера я болел за одну из трех любимых команд (Спартак, Боруссия Д и Ливерпуль), адреналин зашкаливал, а сегодня просто наслаждался игрой - огонь, а не матчи!!!!! После них Зенит - ЦСКА .... ну я промолчу. Да и Спартак - Уфа такой же...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +124

      kliker 31 минуту назад

      Второй день на поле чудеса!

      2
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      Рейтинг: +1179

      Shaitan. 32 минуты назад

      Жалко Аякс, хотелось поинтереснее финал
      Полуфиналы невероятные, как и вся ЛЧ. Давно такого не было

      8
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      ...
      Рейтинг: +655

      Psih86 > Shaitan. 31 минуту назад

      Чем тебе финал не нравится. Будут играть сильнейшие команды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26804

      portero > Psih86 28 минут назад

      однако Аякс хотелось но они оказались неготовы к борьбе на всё время матча

      7
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      ...
      Рейтинг: +534

      VAD07 > Shaitan. 28 минут назад

      Что там было бы интересного? Барса или Ливер вынесут их 5:0

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1179

      Shaitan. > Psih86 25 минут назад

      Не люблю финалы одного чемпионата, для этого есть лиги)

      4
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      Рейтинг: +1179

      Shaitan. > VAD07 21 минуту назад

      Такие же прогнозы были на матчи с Реалом и Ювентусом

      0
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      Рейтинг: +137

      ААМ 32 минуты назад

      Шикарный полуфинал. Финал бы не хуже.

      0
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