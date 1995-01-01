Лига чемпионов. «Тоттенхэм» обыграл «Аякс», забив на 96-й минуте, и вышел в финал

«Аякс» проиграл «Тоттенхэму» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:3 (3:3 по сумме двух матчей). Три гола в составе английской команды забил полузащитник Лукас Моура.

В финал турнира вышел «Тоттенхэм» за счет голов на выезде, команда Маурисио Покеттино сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Аякс (Голландия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – де Лигт, 5; 2:0 – Зиеш, 35; 2:1 – Лукас, 55; 2:2 – Лукас, 59; 2:3 – Лукас, 90+6.

«Аякс»: Онана, де Лигт, ван де Бек (Магаллан, 90), Дольберг (Синкгравен, 67), Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене (Велтман, 60), Френки де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Роуз (Дэвис, 82), Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Эриксен, Лукас.

Предупреждения: Дольберг, 50; Зиеш, 77; Онана, 90+5 – Сиссоко, 16; Роуз, 76.

Результат первого матча – 1:0

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