В четверг «Ювентус» может объявить об уходе Аллегри

Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Об этом могут объявить в четверг 9 мая. Слова журналиста приводит Tuttomercatoweb.

По информации Лонги, причиной, из-за которой стороны расторгнут контракт, могут быть разные взгляды тренера и руководства клуба на рынок.

О том, кто может возглавить команду после Аллегри, не сообщается. По данным журналиста, это точно будет не Антонио Конте, о возможном возвращении которого в «Ювентус» сообщали ранее.