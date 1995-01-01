Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    В четверг «Ювентус» может объявить об уходе Аллегри

    Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Об этом могут объявить в четверг 9 мая. Слова журналиста приводит Tuttomercatoweb.

    По информации Лонги, причиной, из-за которой стороны расторгнут контракт, могут быть разные взгляды тренера и руководства клуба на рынок.

    О том, кто может возглавить команду после Аллегри, не сообщается. По данным журналиста, это точно будет не Антонио Конте, о возможном возвращении которого в «Ювентус» сообщали ранее.

    • В апреле президент туринского клуба Андреа Аньелли сказал, что в конце сезона обсудит контракт с Аллегри.
    • Итальянец возглавляет команду с 2014 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru