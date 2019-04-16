Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Президент «Ювентуса» Аньелли: Эта команда может продолжать расти с Аллегри на скамейке»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал слухи об уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри на фоне вылета туринцев из Лиги чемпионов от «Аякса».

    «Мы летом заявили, что Лига чемпионов – наша основная цель и так будет каждый год. У этой команды есть потенциал для роста с Аллегри на тренерской скамье.

    Мы встретимся и сядем в конце сезона, чтобы обсудить новый контракт, как и сказали шесть недель назад. Мы стремимся никогда не останавливаться в развитии команды, – заявил Аньелли.

    • Амстердамцы обыграли «Ювентус» со счетом 2:1.
    • Первый матч завершился вничью – 1:1.

    Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      raritet 28 минут назад

      Когда тренер дал отдохнуть ряду игроков перед Аяксом, мне пришла в голову мысль что лучше быть немного уставшим, но в тонусе, чем отдохнувшим и не готовым к настоящей битве. Второй вопрос- слабая конкуренция во внутреннем чемпионате- это касается и нашей РПЛ . Как только выходят на Европу , то все можно было бы и не стремиться к попаданию к ЛЧ и ЛЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      Фанат Рубина > raritet 3 минуты назад

      ну у нас в лиге конкуренция хорошая, каждая команда может обыграть каждую..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      SK9 48 минут назад

      Лучше бы настроили команду перед игрой с Аяксом, а то невозможно было смотреть на игру Юве, кроме Роналду и Щесного

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65699

      zigbert 1 час назад

      Конкуренции в Серии А у Ювентуса нет. А в ЛЧ проходных матчей не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      You cuka 1 час назад

      автор статьи, а ты сученышь провокатор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Санёк 17 1 час назад

      Кажется в обороне играет одни старички,с целью до пенсии осталось три года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      Павел Буре 1 час назад

      Да ну, тупо вешать на роналду, это и есть ваш футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      petr69 1 час назад

      Футбол показывают неважный, порой выглядели растерянными,не знали что им делать. Тренера сменить и состав половину менять. Беззубая игра

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      Dizayner 2 часа назад

      состав обновляйте товарищ президент, ребята устали уже играть вместе))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69180

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Под ЛЧ надо значительно усиливать состав, особенно в линии обороны.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru