Президент «Ювентуса» Аньелли: Эта команда может продолжать расти с Аллегри на скамейке»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал слухи об уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри на фоне вылета туринцев из Лиги чемпионов от «Аякса».

«Мы летом заявили, что Лига чемпионов – наша основная цель и так будет каждый год. У этой команды есть потенциал для роста с Аллегри на тренерской скамье.

Мы встретимся и сядем в конце сезона, чтобы обсудить новый контракт, как и сказали шесть недель назад. Мы стремимся никогда не останавливаться в развитии команды, – заявил Аньелли.

Амстердамцы обыграли «Ювентус» со счетом 2:1.

Первый матч завершился вничью – 1:1.

Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами