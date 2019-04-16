Президент «Ювентуса» Аньелли: Эта команда может продолжать расти с Аллегри на скамейке»

Когда тренер дал отдохнуть ряду игроков перед Аяксом, мне пришла в голову мысль что лучше быть немного уставшим, но в тонусе, чем отдохнувшим и не готовым к настоящей битве. Второй вопрос- слабая конкуренция во внутреннем чемпионате- это касается и нашей РПЛ . Как только выходят на Европу , то все можно было бы и не стремиться к попаданию к ЛЧ и ЛЕ.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал слухи об уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри на фоне вылета туринцев из Лиги чемпионов от «Аякса».
«Мы летом заявили, что Лига чемпионов – наша основная цель и так будет каждый год. У этой команды есть потенциал для роста с Аллегри на тренерской скамье.
Мы встретимся и сядем в конце сезона, чтобы обсудить новый контракт, как и сказали шесть недель назад. Мы стремимся никогда не останавливаться в развитии команды, – заявил Аньелли.
- Амстердамцы обыграли «Ювентус» со счетом 2:1.
- Первый матч завершился вничью – 1:1.
Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами