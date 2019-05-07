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    Ван Дейк, Стерлинг и Азар – в топ-7 претендентов на звание лучшего игрока АПЛ-2018/19

    Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила семерку номинантов на звание лучшего игрока сезона.

    В список вошли:

    1. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити»;

    2. Эден Азар, полузащитник «Челси»;

    3-4. Садио Мане и Мохамед Салах, полузащитники «Ливерпуля»;

    5-6. Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, полузащитник «Манчестер Сити»;

    7. Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля».

    Победителя выберут болельщики, капитаны команд чемпионата и члены жюри.

    Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги

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    07.05.2019 21:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2019, 21:36

      видели мы вашего ван дейка на камп ноу ! от него ушел суарес ван дейк упустил и не подстраховал матипа. суарес бил в перекладину ван дейк ушами хлопал пока месси выбегал и добивал в пустые ворота ! вот и весь ван дейк.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 8 мая 2019, 01:02

      что ж ты сейчас только отвечаешь? я тебе написал про матч на камп ноу и там было ровно то что я написал ! так что не верещи тут !

      -2
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      Рейтинг: +167

      k2-91 > dinar7777dinar 8 мая 2019, 19:36

      В матче на Камп ноу,Барса, не смотря на счёт, тоже не ахти играла. Вандейк проводит очень сильный сезон!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 мая 2019, 21:17

      А где ребята из Аякса ?

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dellleone 7 мая 2019, 21:34

      наверное в чемпионате голландии !

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > dinar7777dinar 7 мая 2019, 21:58

      Ты наверно себя считаешь очень остроумным?

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > ivan-football-fan 8 мая 2019, 02:48

      Согласен!!!!

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