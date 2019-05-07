Ван Дейк, Стерлинг и Азар – в топ-7 претендентов на звание лучшего игрока АПЛ-2018/19

видели мы вашего ван дейка на камп ноу ! от него ушел суарес ван дейк упустил и не подстраховал матипа. суарес бил в перекладину ван дейк ушами хлопал пока месси выбегал и добивал в пустые ворота ! вот и весь ван дейк.
Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила семерку номинантов на звание лучшего игрока сезона.
В список вошли:
1. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити»;
2. Эден Азар, полузащитник «Челси»;
3-4. Садио Мане и Мохамед Салах, полузащитники «Ливерпуля»;
5-6. Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, полузащитник «Манчестер Сити»;
7. Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля».
Победителя выберут болельщики, капитаны команд чемпионата и члены жюри.
- Ранее Ассоциация профессиональных футболистов признала Ван Дейка лучшим игроком года.
- Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Маурисио Покеттино и Нуну Эшпириту Санту – номинанты на награду лучшему тренеру.