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    Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы, Тарасов вернется к кубковой игре с «Ростовом»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не сыграет в оставшихся матчах сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

    Во встрече 27-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2) перуанец повредил заднюю поверхности бедра.

    Также в игре с туляками травмировался полузащитник Дмитрий Тарасов, но его возвращение на поле планируется к ответному матчу 1/2 финала Кубка России с «Ростовом», который пройдет 15 мая.

    • В чемпионате России железнодорожникам осталось сыграть с «Рубином», «Уралом» и «Уфой».
    • В этом сезоне 34-летний Фарфан провел за «Локомотив» 26 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3475

      Агасфер 8 минут назад

      Всем здоровья. Одна Бузова не расстроится,ибо Дмитрий теперь может спокойно нарушать режим и исполнить данное Ольгой на всю страну обещание :"Переспать с моим бывшим идиотом".

      0
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      Рейтинг: +678

      Фанат Рубина 11 минут назад

      ну и хорошо, у рубина есть шанс на победу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6411

      parevg 1 час назад

      Фарфана будет сильно не хватать, а без Тарасова ничего страшного, Баринов играет хорошо и Лапшов есть...

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