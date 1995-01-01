Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы, Тарасов вернется к кубковой игре с «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не сыграет в оставшихся матчах сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Во встрече 27-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2) перуанец повредил заднюю поверхности бедра.

Также в игре с туляками травмировался полузащитник Дмитрий Тарасов, но его возвращение на поле планируется к ответному матчу 1/2 финала Кубка России с «Ростовом», который пройдет 15 мая.