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    Санчес попал в основной состав «МЮ» впервые с марта

    «Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч с «Хаддерсфилдом» в 37-м туре чемпионата Англии.

    С первых минут выйдут Де Хеа, Янг, Джонс, Линделеф, Шоу, Матич, Мактоминей, Погба, Мата, Санчес и Рэшфорд.

    Нападающий Алексис Санчес попал в стартовый состав впервые за два месяца. Последний раз он начинал встречу «Юнайтед» с первых минут 2-го марта, когда команда обыграла «Саутгемптон» (3:2) в 29-м туре АПЛ.

    Чилиец перешел в манчестерский клуб в январе 2018 года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна с доплатой 34 миллиона евро. В текущем сезоне забил два гола и отдал четыре ассиста в 26-ти матчах всех турниров.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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