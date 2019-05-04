Зидан: «Я не говорил, что мы собираемся купить Погба»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи, сватающие в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я сказал, что Погба хороший игрок, то же самое могу сказать и о других футболистах. Я знаю его, и больше ничего. Поль очень хорош, но он выступает за «Манчестер Юнайтед». В конце сезона мы увидим, какие игроки придут к нам, а кто уйдет. Но я никогда не говорил, что мы собираемся купить Погба», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что «МЮ» оценил Погба в 186 миллионов евро.

Также стало известно, что «Реал» в случае неудачи в переговорах по французу подпишет хавбека «Аякса» Донни ван де Бека.