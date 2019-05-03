Marca: «Реал» купит ван де Бека, если не состоится трансфер Погба

Мадридский «Реал» рассматривает в качестве усиления состава полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

Мадридцы начнут переговоры с «Аяксом» по 22-летнему голландцу в случае, если не получится подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

В этом сезоне голландец провел 53 матча во всех турнирах за «Аякс», забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

Его контракт с амстердамцами действует до лета 2022 года.

AS: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов