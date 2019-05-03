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    Marca: «Реал» купит ван де Бека, если не состоится трансфер Погба

    Мадридский «Реал» рассматривает в качестве усиления состава полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

    Мадридцы начнут переговоры с «Аяксом» по 22-летнему голландцу в случае, если не получится подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    • В этом сезоне голландец провел 53 матча во всех турнирах за «Аякс», забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.
    • Его контракт с амстердамцами действует до лета 2022 года.

    AS: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1085

      SarJr 6 минут назад

      Испортит его реал, как в свое время других талантов, жаль парня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      Реал одумайся откажитесь от этой глупой и тупой идеи с погба, этот игрок потянет вашу команду на дна..
      возьмите лучше молодого этого голандца Бека. от не го пользы больше будет.. посмотрте на барселону ваших врагов они стали говно подписывать французкое а подписали де йонга и могут еще де лихта забрать

      0
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      Рейтинг: +408

      Санёк 17 1 час назад

      Сверкала значит на глазах Переса

      0
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      Рейтинг: +6510

      Cules2013 1 час назад

      Я думаю, что в этом списке из 2-х человек Погба лишний изначально)

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