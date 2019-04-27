AS: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом», сообщает AS.

По информации источника, 26-летний француз получать в мадридском клубе 12 миллионов евро в год.

Вчера «Бомбардир» со ссылкой на The Sun писал о том, что игрок не считает Уле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для клуба. Сегодня источник сообщил, что агент Погба Мино Райола отменил переговоры со сливочными.