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    AS: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом», сообщает AS.

    По информации источника, 26-летний француз получать в мадридском клубе 12 миллионов евро в год.

    Вчера «Бомбардир» со ссылкой на The Sun писал о том, что игрок не считает Уле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для клуба. Сегодня источник сообщил, что агент Погба Мино Райола отменил переговоры со сливочными.

    • Погба перешел в «Юнайтед» в июле 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, став самым дорогим игроком в истории на тот момент.
    • В текущем сезоне чемпион мира-2018 забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 48 играх всех турниров на клубном уровне.
    • «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и за 3 тура до конца АПЛ занимает 6 место. Команда проиграла 7 из последних 9 матчей.

    Источник: AS

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    27.04.2019 13:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 апреля 2019, 22:15

      жаль реал ! связаться с райолой и этой обезьяной которая ходит пешком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 апреля 2019, 19:56

      С таким отношением к делу его ждет туманное будущее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 27 апреля 2019, 16:41

      ай ну его. Игрок с хорошим потенциалом, но играет на уровне очень редко... зачем такой нужен?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 27 апреля 2019, 16:54

      Реал сам весь такой посредственный

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > SuperPAV9 27 апреля 2019, 17:36

      да исчезни ты уже нафиг с этого сайта)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 27 апреля 2019, 21:11

      Сам исчезни убогий белорус братьи наши меньшие реал окажется в пердиве

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 27 апреля 2019, 21:11

      Я тебя достану посмотрим что ты мне сможешь сделать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 27 апреля 2019, 16:34

      Хочу быть Погбой и валять Ваньку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 27 апреля 2019, 15:20

      Ни по стилю,ни по классу эта Поля Реалу не то что за деньги,она и даром не нужна...

      4
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      Рейтинг: 0

      faze29 27 апреля 2019, 15:19

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Not angry fan 27 апреля 2019, 14:38

      "агент Погба Мино Райола отменил переговоры со сливочными"
      Чё-то я не вкурил, это о чём речь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Not angry fan 27 апреля 2019, 19:07

      Это косяк , тема была отменил переговоры с МЮ о продлении

      4
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 27 апреля 2019, 14:32

      Только в современном футболе возможно, чтобы игрок проводил провальный сезон за свой клуб и переходил после этого провального сезона в "Реал"...Это всё равно, что отдать Золотой Мяч по итогам года игроку из второй лиги...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > ARSteven89 27 апреля 2019, 16:40

      Ну да а всемнорм реал заслуживает таких игроков

      2
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > ARSteven89 27 апреля 2019, 16:41

      Золотой мяч необъяктивная награда

      1
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      Рейтинг: +393

      jengais 27 апреля 2019, 14:26

      Да он в Реал только из за Зидана хочет, как новость появилась, что он возвращается, так этот сразу пешком по полю начал ходить.
      Неблагодарный человек

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 27 апреля 2019, 13:58

      Так его на долго не хватает, опять хандра на него нападет и будет умирать на поле

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