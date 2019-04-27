AS: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов

жаль реал ! связаться с райолой и этой обезьяной которая ходит пешком.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом», сообщает AS.
По информации источника, 26-летний француз получать в мадридском клубе 12 миллионов евро в год.
Вчера «Бомбардир» со ссылкой на The Sun писал о том, что игрок не считает Уле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для клуба. Сегодня источник сообщил, что агент Погба Мино Райола отменил переговоры со сливочными.
- Погба перешел в «Юнайтед» в июле 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, став самым дорогим игроком в истории на тот момент.
- В текущем сезоне чемпион мира-2018 забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 48 играх всех турниров на клубном уровне.
- «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и за 3 тура до конца АПЛ занимает 6 место. Команда проиграла 7 из последних 9 матчей.