The Sun: Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

Что-то этому Погбе не подходит никто,он просто ох@«л помоему уже. Гоните его в три шеи,пусть идёт в свой реал наконец-то и не мутит воду.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
Как сообщает The Sun, француз в ходе общения с одноклубниками выразил мнение, что норвежский специалист не способен привести манкунианцев к завоеванию серьезных трофеев.
Кроме того, Погба не видит прогресса в игре «МЮ» за последние семь лет. В 2012 году хавбек уходил в «Ювентус», но спустя четыре сезона вернулся на «Олд Траффорд».
- В текущем сезоне Погба забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 44 матчах.
- «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.