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    The Sun: Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

    Как сообщает The Sun, француз в ходе общения с одноклубниками выразил мнение, что норвежский специалист не способен привести манкунианцев к завоеванию серьезных трофеев.

    Кроме того, Погба не видит прогресса в игре «МЮ» за последние семь лет. В 2012 году хавбек уходил в «Ювентус», но спустя четыре сезона вернулся на «Олд Траффорд».

    • В текущем сезоне Погба забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 44 матчах.
    • «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +372

      19831170 57 минут назад

      Что-то этому Погбе не подходит никто,он просто ох@«л помоему уже. Гоните его в три шеи,пусть идёт в свой реал наконец-то и не мутит воду.

      0
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      Рейтинг: +5693

      Asbjorn 1 час назад

      Погба сам не подходит МЮ

      4
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      Рейтинг: +2527

      dinar7777dinar > Asbjorn 52 минуты назад

      ему надо в ювентус ! хотя щас с такими запросами и гонором там его примут ли )))

      0
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      Рейтинг: +2527

      dinar7777dinar 1 час назад

      THE SUN доверия нету ! Хотя эта никчемная обезьяна могла что то подобное выкинуть. не прыгал бы как под пальмами а лучше бы играл.

      3
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      Рейтинг: +143

      dmzeus 1 час назад

      Началось в деревне утро.
      С самого начала мне этот гусь не нравился. Не нужно было его возвращать из Юве.

      0
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      Рейтинг: +23482

      portero 1 час назад

      Продавать надо его, с ним другие заключат такой клнтракт , что пару раз скпзал не считаю и должен уже клубу , а не клуб тебе

      2
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      Рейтинг: +1436

      Чермындыр 2 часа назад

      Петушара

      7
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