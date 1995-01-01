The Sun: Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Как сообщает The Sun, француз в ходе общения с одноклубниками выразил мнение, что норвежский специалист не способен привести манкунианцев к завоеванию серьезных трофеев.

Кроме того, Погба не видит прогресса в игре «МЮ» за последние семь лет. В 2012 году хавбек уходил в «Ювентус», но спустя четыре сезона вернулся на «Олд Траффорд».