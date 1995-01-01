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    The Sun: Райола отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте для Погба

    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отменил запланированную встречу с руководством манкунианского клуба, сообщает The Sun.

    По информации источника, стороны собирались обсудить условия нового контракта для французского хавбека, но после поражения в дерби от «Манчестер Сити» футболист категорически не хочет оставаться на «Олд Траффорд».

    Ранее стало известно, что Погба попросил руководителей «МЮ» начать переговоры с мадридским «Реалом» о его трансфере.

    Контракт между клубом и игроком истекает в 2021 году. В текущем сезоне он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 44 матчах.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      ц 1 час назад

      Он думает Зидан будет его капризы ублажать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23567

      portero 1 час назад

      Не будет с него толка, на слабых командах оторвется, а с сильным соперником ломается.

      2
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