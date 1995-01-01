The Sun: Райола отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте для Погба

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отменил запланированную встречу с руководством манкунианского клуба, сообщает The Sun.

По информации источника, стороны собирались обсудить условия нового контракта для французского хавбека, но после поражения в дерби от «Манчестер Сити» футболист категорически не хочет оставаться на «Олд Траффорд».

Ранее стало известно, что Погба попросил руководителей «МЮ» начать переговоры с мадридским «Реалом» о его трансфере.

Контракт между клубом и игроком истекает в 2021 году. В текущем сезоне он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 44 матчах.