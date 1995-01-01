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    The Times: Погба сказал руководству «Манчестер Юнайтед» о желании начать переговоры с «Реалом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов к смене команды. Француз сообщил руководству клуба, что хочет начать переговоры с мадридским «Реалом».

    Трансфер может состояться уже летом. О своем намерении вести переговоры Погба сообщил на этой неделе после поражения от «Манчестер Сити» (0:2).

    • Действующее соглашение полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что, если француз решит уйти, «Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника дешевле, чем за 150 миллионов евро.
    • В этом сезоне на счету Погба в 43 матчах 16 голов и 11 голевых передач.

    Источник: The Times

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