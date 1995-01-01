The Times: Погба сказал руководству «Манчестер Юнайтед» о желании начать переговоры с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов к смене команды. Француз сообщил руководству клуба, что хочет начать переговоры с мадридским «Реалом».
Трансфер может состояться уже летом. О своем намерении вести переговоры Погба сообщил на этой неделе после поражения от «Манчестер Сити» (0:2).
- Действующее соглашение полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.
- Ранее сообщалось, что, если француз решит уйти, «Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника дешевле, чем за 150 миллионов евро.
- В этом сезоне на счету Погба в 43 матчах 16 голов и 11 голевых передач.