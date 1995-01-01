The Times: Погба сказал руководству «Манчестер Юнайтед» о желании начать переговоры с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов к смене команды. Француз сообщил руководству клуба, что хочет начать переговоры с мадридским «Реалом».

Трансфер может состояться уже летом. О своем намерении вести переговоры Погба сообщил на этой неделе после поражения от «Манчестер Сити» (0:2).