Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может перейти в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, клуб в беседе с агентом Мино Райолой сказал, что планирует строить команду вокруг 26-летнего француза и хочет продлить с ним контракт.

При этом вариант продажи в «Реал» возможен только по ценнику от 150 миллионов евро. На данный момент трансферный бюджет «Юнайтед» составляет 400 миллионов и предусматривает покупку нескольких футболистов.