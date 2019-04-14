Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может перейти в «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, клуб в беседе с агентом Мино Райолой сказал, что планирует строить команду вокруг 26-летнего француза и хочет продлить с ним контракт.
При этом вариант продажи в «Реал» возможен только по ценнику от 150 миллионов евро. На данный момент трансферный бюджет «Юнайтед» составляет 400 миллионов и предусматривает покупку нескольких футболистов.
- В 3 сезоне за английский клуб Погба забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 41 матче всех турниров.
- 22 очка по системе «гол+пас» (13+9) – его лучшая статистика выступлений в национальных чемпионатах.
- 16 апреля команда Уле-Гуннара Сульшера сыграет с «Барселоной» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч на «Олд Траффорд» закончился поражением 0:1.
- Ранее Погба отказался отвечать на вопрос о том, хотел бы ли он сыграть за «Реал» в Эль Класико.