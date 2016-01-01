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    Погба: «Хотел бы я сыграть против «Барселоны» в Эль Класико? Не буду отвечать на этот вопрос»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1) не стал отвечать на вопрос, хотел бы он сыграть против каталонцев в составе «Реала».

    Ранее стало известно, что мадридский клуб готов заплатить «МЮ» за француза 145 миллионов евро.

    – Сегодня [француз отвечал на вопросы журналистов в среду после матча] вы играли против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Хотели бы вы сыграть против нее в Эль Класико?

    – Когда выступаешь в ЛЧ, всегда приятно сыграть против такой команды, как «Барселона». Сегодня мы проиграли, но хотим победить в следующий раз. Это всегда мечта – играть в Лиге чемпионов против такой команды.

    – Хотели бы вы сыграть против «Барселоны» в Эль Класико?

    – Я не буду отвечать на этот вопрос.

    – Уле-Гуннар Сульшер сказал вчера, что не видит вас покидающим «МЮ» в следующем сезоне. Собираетесь ли вы продолжать играть здесь?

    – Я говорю только об игре и не буду обсуждать другие вещи.

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за манкунианцев 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: ESPN

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