Погба: «Хотел бы я сыграть против «Барселоны» в Эль Класико? Не буду отвечать на этот вопрос»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1) не стал отвечать на вопрос, хотел бы он сыграть против каталонцев в составе «Реала».

Ранее стало известно, что мадридский клуб готов заплатить «МЮ» за француза 145 миллионов евро.

– Сегодня [француз отвечал на вопросы журналистов в среду после матча] вы играли против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Хотели бы вы сыграть против нее в Эль Класико?

– Когда выступаешь в ЛЧ, всегда приятно сыграть против такой команды, как «Барселона». Сегодня мы проиграли, но хотим победить в следующий раз. Это всегда мечта – играть в Лиге чемпионов против такой команды.

– Хотели бы вы сыграть против «Барселоны» в Эль Класико?

– Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Уле-Гуннар Сульшер сказал вчера, что не видит вас покидающим «МЮ» в следующем сезоне. Собираетесь ли вы продолжать играть здесь?

– Я говорю только об игре и не буду обсуждать другие вещи.