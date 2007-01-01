The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба

Самая нелепая ошибка, Мишка..., больше ничего на ум не приходит.
«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего француза порядка 145 миллионов евро.
На подписании хавбека настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
- В текущем сезоне Погба сыграл 37 матчей в составе «МЮ», забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.