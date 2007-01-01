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    The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба

    «Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.

    По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего француза порядка 145 миллионов евро.

    На подписании хавбека настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

    • В текущем сезоне Погба сыграл 37 матчей в составе «МЮ», забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11865

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самая нелепая ошибка, Мишка..., больше ничего на ум не приходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1522

      Masteralex 1 час назад

      если эта покупка случится, то это начало краха Зидана в Реале

      1
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    • ...
      Рейтинг: +64867

      Рубик Докоян 1 час назад

      Это летнее ТО будет рекордным по многим финансовым показателям. Футбольный мир сошёл с ума от бешеных денег в футболе...

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