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    У Погба 13+9 по системе «гол+пас». Это его рекорд в матчах чемпионата

    «Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм» в 34-м туре чемпионата Англии (2:1, 85 минута).

    Полузащитник хозяев Поль Погба на 19-й и 80-й минутах реализовал пенальти.

    26-летний француз набрал 22 балла по системе «гол+пас» (13+9). Это его личный рекорд в матчах чемпионата. В сезоне-2015/16 он набрал 20 очков в Серии А, выступая за «Ювентус».

    16-го апреля команда Уле-Гуннара Сульшера сыграет на выезде с «Барселоной» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая завершилась победой каталонцев с минимальным счетом.

    • Всего чемпион мира-2018 забил 14 мячей и отдал 11 ассистов в 40 играх клубного сезона.
    • Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.

    Источник: Sky Sports Statto

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      SK9 1 час назад

      Да уж, Погба проводит лучший сезон по статистике

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