У Погба 13+9 по системе «гол+пас». Это его рекорд в матчах чемпионата

«Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм» в 34-м туре чемпионата Англии (2:1, 85 минута).

Полузащитник хозяев Поль Погба на 19-й и 80-й минутах реализовал пенальти.

26-летний француз набрал 22 балла по системе «гол+пас» (13+9). Это его личный рекорд в матчах чемпионата. В сезоне-2015/16 он набрал 20 очков в Серии А, выступая за «Ювентус».

16-го апреля команда Уле-Гуннара Сульшера сыграет на выезде с «Барселоной» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая завершилась победой каталонцев с минимальным счетом.