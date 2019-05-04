Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал чемпионство питерского «Зенита», который накануне досрочно выиграл золотые медали РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате. «Зенит» проводит сезон на стабильном уровне, зимой хорошо усилился, новички ему помогли весной. Команда стабильно набирала свои очки, с конкурентами выглядели достойно, не теряли очки в играх с аутсайдерами. Так что все закономерно. Жаль, что не играл из-за травмы Артем Дзюба, для него эта встреча была бы эмоциональной», – сказал Черчесов.

«Зенит» стал чемпионом России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.

Семак первым в истории клуба выиграл чемпионат как игрок и как главный тренер

20 игроков «Зенита» впервые стали победителями РПЛ.

«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов