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    Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал чемпионство питерского «Зенита», который накануне досрочно выиграл золотые медали РПЛ.

    «Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате. «Зенит» проводит сезон на стабильном уровне, зимой хорошо усилился, новички ему помогли весной. Команда стабильно набирала свои очки, с конкурентами выглядели достойно, не теряли очки в играх с аутсайдерами. Так что все закономерно. Жаль, что не играл из-за травмы Артем Дзюба, для него эта встреча была бы эмоциональной», – сказал Черчесов.

    • «Зенит» стал чемпионом России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.
    • Семак первым в истории клуба выиграл чемпионат как игрок и как главный тренер
    • 20 игроков «Зенита» впервые стали победителями РПЛ.

    «Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

    Источник: «Р-Спорт»

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